وقع الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ميثاق المشروع الأممي لبرنامج النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط "سوليد 2" الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي كوثيقة من أجل رفعها إلى الحكومة. أشرف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، على افتتاح أشغال برنامج “سوليد 2”، بهدف توقيع ميثاق المشروع، الذي جمع النقابات العمالية وممثلي أرباب العمل والمجتمع المدني.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن تبني مشروع "سوليد 2" في الجزائر هو مكسب حقيقي للبلاد، لكونه يختلف عن الحوار الثلاثي المعهود والمتمثل في "الحكومة، النقابات، أرباب العمل". وأضاف أن المشروع شمل أطراف فاعلة جديدة في الحوار على غرار المجتمع المدني وخبراء ومختصون الذين ساهموا في التشخيص ووضع المقترحات.

وذكر لباطشة بالتغير الملموس الذي شهدته المركزية النقابية وهذا ما جعله فخورا باسترجاعه مكانة الاتحاد العام للعمال الجزائريين إقليميا وقاريا ودوليا وفي ظرف وجيز ما أعطى الوجه الحقيقي للمنظمة.

وأشار المسؤول الأول عن المركزية النقابية سليم لباطشة الى نقطة مهمة تتعلق بتتويج هذا المشروع والورشات التي تم تنظيمها سابقا والمتمثلة في صياغة ميثاق حوار شامل جاد وعملي بحيث يكون قابلا للتطبيق.

من جهته قال ممثل التنسيقية الوطنية لأرباب العمل رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب الزياني أن "الجزائر قبل كل شيء وأننا بحاجة إلى لم شمل جميع الشركاء الحقيقيين من أجل التحاور والتعاون وبصوت واحد وبيد واحدة بما يمكننا من توحيد المقترحات وخلق نظرة موحدة للعمل على ترقية الحوار ".