أغلقت مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، على نسبة تصويت قدرت بـ 27.54 في المائة، بعد غلق المكاتب على الساعة العاشرة ليلا.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي عقب غلق مراكز الاقتراع إن 2.4 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ما يمثل نسبة المشاركة بلغت 27.54 في المائة.

وتعني هذه الأرقام أن أكثر من72 في المائة من التونسيين المسجلين في القائمة الانتخابية لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع في استفتاء الإثنين.

وفي الأثناء بدأت عمليات فرز الأصوات في مراكز التصويت، حيث أظهرت تقدما كبيرا لنسبة التصويت لصالح الدستور، على حساب المصوتين برفضه. ويتوقع أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات في تونس مساء اليوم الثلاثاء على النتائج الأولية للاستفتاء، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية نهاية شهر أوت المقبل، قبل أن يدخل الدستور الجديد حيز التطبيق.