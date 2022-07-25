التهم الحريق الذي شب ظهر أمس الإثنين بغابات أولاد عياد بوادي البارد في ولاية سطيف في حصيلة أولية عشرات الهكتارات من الأشجار المثمرة والغابية وعدد معتبر من خلايا النحل.

وأوردت إذاعة سطيف الجهوية نقلا عن مسؤولين محليين إن الحريق الذي لم تسجل فيه خسائر بشرية تسبب في إتلاف حوالي خمسة هكتارات من الأشجار المثمرة ونحو 400 هكتار من المساحة الغابية وعدد معتبر من صناديق خلايا النحل.

للإشارة فقد اندلع في حدود الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من بعد ظهر أمس الإثنين حريق بمنطقة أولاد عياد بوادي البارد حيث أتى على الغطاء النباتي المتمثل في أشجار البلوط سريعة الالتهاب واشجار مثمرة، كما قامت السلطات المحلية وكإجراء وقائي بإخلاء شلالات وادي البارد حماية للأرواح البشرية.