ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 12 بالمائة إلى مستوى 1890 دولار لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت "غازبروم" الروسية أمس أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر في "السيل الشمالي-1" وهو أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20 بالمائة من السعة الاسمية للمحطة.

وقال بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".