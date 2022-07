Le BMS classé orange précise que les températures que les températures qui oscilleront entre 43 et 44° et qui s’étendront toute la journée concerneront les wilayas de Relizane, Chlef, Ain Defla, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Tindouf, Ain Temouchent, Oran, Tlemcen et Mascara.