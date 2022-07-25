قام صباح اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة، طارق لعريبي بزيارة تفقدية إلى ملعب الدويرة بالجزائر العاصمة، وذلك للوقوف على مدى تقدم نسبة الأشغال على مستوى المنشأة. يذكر، أن الوزير زار خلال الأيام القليلة الماضية ملعب تيزي وزو أين قام بتنصيب المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة الداخلية والأشغال الأولية والثانوية، أشغال السباكة للمدرجات، أشغال الكهرباء وكذا أشغال الربط بقنوات الماء والصرف الصحي. كما طلب بإجراء تقييم كامل للأشغال المتبقية الخارجية والداخلية، كما أغتنم الفرصة للوقوف على إنشغال تثبيت الكراسي وفي السياق فقد منح المؤسسة المنجزة مهلة 60 يوما لتركيب جميع الكراسي بالملعب، ليقوم بتنصيب المؤسسة التي ستقوم بإنجاز أرضية الملعب الرئيسي، ملعب ألعاب القوى، الملعب الثانوي.