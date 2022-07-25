وصلت صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى ميناء الجزائر العاصمة، أول رحلة بحرية لنقل المسافرين، عبر الخط البحري الجديد بين الجزائر ونابولي الإيطالية على متن باخرة طارق بن زياد التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وحسب القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، فإن هذه الرحلة نقلت قرابة 711 مسافرا و152 سيارة، ويشمل برنامج هذا الخط الجديد للشركة الوطنية للنقل البحري رحلتين في بداية شهر أوت ومنتصفه بالإضافة إلى رحلتين في بداية شهر سبتمبر ومنتصفه. وجاء إطلاق هذا الخط البحري الجديد بين الجزائر العاصمة ونابولي الإيطالية في إطار توسيع نشاط الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والتكفل بانشغالات الجالية الوطنية المقيمة في إيطاليا.

كما جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بفتح خط بحري بين الجزائر العاصمة ونابولي من أجل تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيطاليا.