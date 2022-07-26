توفي شخصان وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 03 في شطره العابر لإقليم ولاية بسكرة.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن الحادث المروري، الذي وقع بالطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير وبالضبط على مستوى عين الدابة التابعة إقليميا لبلدية أوماش ولاية بسكرة، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح.

وأضاف المصدر ذاته إن أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المروري المميت.