تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف تاجر مخدرات يزور الأوراق النقدية ويطرحها في الأسواق، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح المصدر، أن "مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط، عالجت قضية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول في الإقليم الوطني مع الحيازة للمخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي".

وأشار البيان إلى أن "قضية الحال، تمت معالجتها تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، حيث تمكن خلالها عناصر ذات المصلحة من توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر (44) سنة، هذا الأخير كان يستغل شخص من جنس أنثى، من خلال تزويدها بالمؤثرات العقلية ووضع تحت تصرفها مبالغ مالية مزورة قصد طرحها للتداول في السوق".

وخلال هذه العملية، تم "حجز وضبط أربع مؤثرات عقلية ومبلغ مالي مزور قدره (14000) دج، إلى جانب دراجة نارية وثلاثة هواتف نقالة"، يضيف البيان، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم أطراف القضية أمام النيابة المختصة إقليميا".