أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء إلى 21 أوت المقبل، جلسة الاستئناف في قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق الراحل، ىعبد العزيز بوتفليقة، المترشح لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، وفق ما جاء عبر وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء التأجيل بسبب غياب الشهود في القضية من بينهم الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال. وتوبع في الملف كل من المستشار السابق برئاسة الجمهورية وشقيق الرئيس المترشح السعيد بوتفليقة، وكذا رجل الأعمال علي حداد.

وكان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد أدان شهر جوان الماضي، السعيد بوتفليقة في هذه القضية بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وعلي حداد بـ 4 سنوات سجنا نافذا.

ووجهت للمتابعين في هذه القضية تهم تبييض الأموال، استغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات.

كما ألزمت المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دج، حسب المصدر ذاته.