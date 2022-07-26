يستعيد المصعد الهوائي للبليدة الرابط بين بن علي والشريعة اليوم الثلاثاء نشاطه التجاري بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوقف، حسبما أعلنته مؤسسة مترو الجزائر ومؤسسة النقل الجزائري بالكوابل في بيان لها.

وجاء في البيان "تنهي مؤسسة مترو الجزائر ومؤسسة النقل الجزائري بالكوابل إلى علم زبائنهما الكرام باستئناف الاستغلال التجاري للمصعد الهوائي للبليدة الذي يربط بين بن علي والشريعة ابتداء من 26 جويلية 2022 في المواقيت العادية".

يذكر أن المصعد الهوائي للبليدة توقف يوم 13 أفريل المنصرم من أجل إجراء عملية صيانة حسب البيان.