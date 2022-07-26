قامت مصالح الجمارك بحجز كميات تفوق 9.3 مليون قرص مهلوس، وأكثر من 10 آلاف لتر من الوقود، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان إنه: "في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله، وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين صالح، بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي، من حجز 9.301.023 قرص مهلوس تم ضبطها مموهة بين صناديق الخضر على متن شاحنة، مع توقيف شخصين".

وفي عملية أخرى، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام برڤان، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني وعناصر الدرك الوطني، من مداهمة مخبأين مشبوهين في تهريب الوقود، وحجز 8200 لتر من المازوت و2000 لتر من البنزين كانت معبأة داخل 51 برميل، حسب البيان.