سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبليدة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء تذبذبا في التزويد بالطاقة الكهربائية مس عدد من البلديات، حسبما علم من هذه المؤسسة.

وجاء في بيان لهذه المؤسسة أن مصالح سونلغاز سجلت ليلة أمس الإثنين تذبذبا في التزويد بالطاقة الكهربائية مس كل من بلديات بني مراد والزاوية وأولاد يعيش وڤرواو لافتا إلى أن هذا الانقطاع الخارج عن نطاق البرمجة راجع إلى عطب تقني مس الكوابل الكهربائية الأرضية ذات التوتر المتوسط التي تزود المناطق المذكورة.

وأضاف المصدر أنه على إثر هذا الحادث جندت مديرية التوزيع للبليدة كل الوسائل البشرية والمادية لإصلاح الضرر الذي لحق بالكوابل الكهربائية حيث مكن التدخل السريع والفعال لأعوان المقاطعة التقنية للكهرباء بالبليدة وكذا فرق المناوبة من إعادة التموين بالكهرباء لبلديات أولاد يعيش وڤرواو والزاوية.

وأشار المصدر إلى أن الأشغال جارية حاليا على قدم وساق لإعادة تزويد جميع الزبائن المتضررين على مستوى بلدية بني مراد.