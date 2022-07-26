استأنفت، اليوم الثلاثاء، حافلات المؤسسة العمومية لنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا" حركة السير بصفة عادية، بعد التذبذب الذي عرفته اليومين الماضيين، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

وجاء في البيان: "تعلم مؤسسة إيتوزا عن عودة حركة سير حافلات الشبكة العمومية بصفة عادية وفقا للبرنامج المعتاد يوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 بعد التذبذب الذي عرفته هذه الأخيرة يومي 24 و 25 جويلية 2022".

ويأتي ذلك بعد الاتفاق المبرم بين المديرية العامة لمؤسسة "إيتوزا" وممثلي المكتب النقابي للمؤسسة، يضيف نفس المصدر