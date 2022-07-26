استأنفت فجر هذا اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف إلى جانب كل الجهات المعنية عمليات إخماد الحريق الغابي الذي اندلع ظهر أمس على الجهة الجنوب غربية من جبل بابور في أقصى شمال سطيف على حدود بلديتي وادي البارد وبابور، بعد أن توقفت قبل منتصف الليلة الماضية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إنه تم تسخير كل إمكانيات وحدات عموشة، بابور وعين الكبيرة والرتل المتنقل سطيف بإجمالي عشر شاحنات إطفاء بمختلف الأحجام وكذا وسائل للدعم والإسناد بإجمالي 55 عون تدخل بمختلف الرتب، بقيادة مدير الحماية المدنية للولاية ورئيس الوحدة الرئيسية سطيف ورؤساء الوحدات المعنية.

وأضاف البيان "ننتظر كذلك تدخل طائرتين عمودية للحماية المدنية التي كانت لها يوم أمس 9 طلعات للإخماد وكذا تدخل الطائرة الروسية، من أجل الإخماد في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالوسائل الأرضية" مشيرا إلى إن الحريق أتى على مساحات معتبرة من الأحراش والأدغال وبعض الأشجار المثمرة في سفح الجبل بنواحي أولاد ميرة ومجرقي وأولاد عياد. كما تمت محاصرة الحريق وإخماده في جانبه الشرقي وتتواصل عمليات الإخماد على الجهة الغربية بإقليم بلدية وادي البارد حيث تتميز المنطقة بطبيعتها الصخرية ذات التضاريس الوعرة وهناك مجهودات كبيرة تبذل في الميدان لمحاصرة الحريق، على المحمية الوطنية البابور.

وختم البيان "على الإخوة المواطنين مضاعفة تدابير الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية الحارة وتجنب أي نشاط يمكن أن يكون سببا في نشوب حرائق في الوسط الفلاحي والغابي والتبليغ عن أي حريق والمساهمة في إخماده دون مغامرة قبل خروجه عن السيطرة".