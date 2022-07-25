ضمنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحد الأدنى من الخدمة لقطارات الضاحية، حيث برمجت رحلة واحدة باتجاه مدينة العفرون تنطلق من محطة الجزائر في حدود الساعة الثالثة والنصف زوالا، فيما برمجت الرحلة نحو مدينة زرالدة على الساعة 16 والنصف، أما القطار المتوجه نحو الثنية سينطلق من العاصمة على الساعة 16 و45 دقيقة.

يذكر أن سائقي القطارات نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم من دون سابق إنذار شلوا من خلالها حركة القطارات المتوجهة من مدينة الجزائر، باستثناء قطار كوراديا المتوجه نحو مدينة وهران الذي غادر محطة الجزائر في حدود الساعة الواحدة زوالا.