تم، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع مناجم الجزائر (منال) وشركة أوزمرت الجزائر التركية، تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وبحضور سفيرة تركيا لدى الجزائر.

ووقع على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر والمدير العام لشركة أوزمرت الجزائر التركية، حيث يعد الاتفاق جزء من خطة تطوير وتثمين رواسب خام الحديد في منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة، التي تقع مسؤولية استغلالهما على عاتق شركة مناجم الحديد شرق MFE Spa، التابعة لمجمع مناجم الجزائر، الذي يطمح الى تطوير الاستغلال المنجمي والتثمين الأمثل للموارد المنجمية بناءً على البنى التحتية والمرافق المتاحة.

وحسب بيان وزارة الطاقة فإن هذه الشراكة "تبدأ بإجراءات تجارية (عقود بيع خامات الحديد)، والتي يجب أن تمتد إلى إنشاء منشآت صناعية على أساس استخراج كميات كبيرة من الخام (حوالي 6 إلى 7 ملاين طن / سنة)".

وحسب ما كشف ذات المصر فإن هذا الاتفاق يشمل تطوير هذه على الشراكة على مراحل تبدأ ببيع خامات الحديد من قبل مجمع مناجم الجزائر أو الشركات التابعة لها لصالح شركة أوزمرت الجزائر أو الشركات التابعة لها، بموجب عقد تجاري، ثم على المدى المتوسط والطويل سيتم تخصيب خامات الحديد بإنتاج مركزاته، إنتاج كريات خامات الحديد من خام مخصب أو مركز، إنتاج المنتجات شبه المصنعة وتسويق المنتجات بما في ذلك التصدير.