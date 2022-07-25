يلاقي المنتخب الوطني لكرة القدم، لأقل من 20 سنة، نظيره الليبي، يوم غد الأربعاء، بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها (العربية السعودية)، لحساب الجولة الثالثة (المجموعة الثالثة) بنية الفوز وقطع تأشيرة الدور ربع النهائي للطبعة الثامنة لكأس العرب لأقل من 20 سنة لكرة القدم المتواصلة إلى غاية 6 أوت المقبل.

وسيكون ''الخضر'' أمام حتمية الفوز في هذه المواجهة المصيرية من أجل ضمان تذكرة التأهل وتجنب الدخول في متاهة الحسابات.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام لبنان (2-1)، في الوقت الذي فاز فيه أيضا المنتخب الليبي أمام نفس المنافس (2-0). ومعلوم أن المنتخب اللبناني قد خرج من المنافسة سابقا بعد تعثرين.

وعن لقاء يوم الأربعاء، صرح المدرب الوطني محمد لاسات لموقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) قائلا: ''علينا أن نأخذ المنافس الليبي بالجدية اللازمة. إنه فريق يلعب بطريقة جميلة والفوز الذي سجله أمام لبنان يبقى مستحقا. أعتقد بأن الفارق كان من الناحية البدنية ونقص الخبرة بالنسبة للفريق اللبناني''.

قبل أن يضيف: '' يجب أخذ كل المنتخبات بعين الاعتبار خاصة المنتخب الليبي الذي قدم مردودا طيبا أمام لبنان. في مثل هذه المواجهات، لا يوجد مكان للحسابات، عليك اللعب من أجل الفوز. اللاعبون يعيشون الدورة بتركيز كبير ويطمحون الذهاب بعيدا في المنافسة''.

وتسجل الطبعة الثامنة من منافسة كأس العرب لأقل من 20 سنة لكرة القدم مشاركة 18 منتخبا، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات كل واحدة منها تضم ثلاثة منتخبات.

ويتأهل متصدرو المجموعات الست إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي المقرر يوم الأحد 31 جويلية. أما الدور نصف النهائي، فسيجرى يوم الأربعاء 3 أوت القادم، بينما تمت برمجة اللقاء النهائي ليوم السبت 6 أوت.