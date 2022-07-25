أشرف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، على توقيع بروتوكول اتفاق بين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي ومؤسسة "عربسات".

وحسب بيان الوزارة أكد بوسليماني، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تمتين العلاقات بين المؤسستين ويهدف إلى تجسيد شراكة استراتجية من شأنها تعزيز العلاقات في مجال الاتصال وخاصة الرقمي.

وحتم بيان ذات الوزارة "يسمح بروتوكول الاتفاق هذا بترقية الخدمات الابتكارية والخدمات المتعددة الوسائط، ما يوفر مناخا جديدا وشروطا تحفيزية تسمح بتقديم المساعدة والدراسات والمرافقة عبر النقل التكنولوجي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي".