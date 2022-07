L'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) affrontera mercredi son homologue libyenne au stade Emir Sultan Bin Abdelaziz d'Abha (15h00, algériennes), avec l'intention de l'emporter et valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe arabe de la catégorie qui se déroule en Arabie saoudite.

Pour ce match comptant pour la 3e et dernière journée (Gr.C), les coéquipiers du défenseur central Rayane Dehilis (Olympique Marseille/France) devront impérativement l'emporter pour terminer leaders et éviter les calculs des deux meilleurs deuxièmes.

Vainqueur lors de son entrée en lice dans la compétition, face au Liban (2-1), l'Algérie défiera une solide équipe de Libye, qui a également réussi ses débuts en dominant les Libanais (2-0). Avec deux revers en autant de matchs, le Liban est d'ores et déjà éliminé.

"La Libye est un adversaire à prendre au sérieux. Sa victoire face au Liban est méritée. Ils ont produit du beau jeu, surtout en 2e mi-temps. La différence s'est faite sur le plan physique. Les Libanais avaient déjà un match dans les jambes et manquaient d’expérience dans ce genre de compétition", a indiqué le coach national Mohamed Lacette au site officiel de la Fédération algérienne (FAF).

Et d'ajouter : " Toutes les équipes sont à prendre au sérieux, plus particulièrement la Libye qui a montré un bon visage. A mon avis, dans ce genre de confrontation, il n'y a pas de place aux calculs, on joue pour la gagne. Les joueurs vivent bien la compétition, ils sont bien concentrés, disciplinés et surtout déterminés à aller au bout de l’aventure".

Finaliste de la dernière édition disputée en 2021 en Egypte, l'Algérie espère faire mieux lors de cette 8e édition, d'autant que l'objectif principal est de remporter le trophée, même si l'Arabie saoudite, tenante du titre, bénéficiera de la faveur des pronostics à domicile et devant son public.

18 pays prennent part à cette 8e édition, scindés en six groupes de trois équipes. Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finales prévus le dimanche 31 juillet.

Les demi-finales auront lieu le mercredi 3 août tandis que la finale se jouera le samedi 6 août (19h00).