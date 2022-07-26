سجلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مقتربا من عتبة الـ100 حالة، وفق آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة.

ووفق ذات المصدر تم تسجيل 94 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بفارق 17 إصابة عن الحصيلة السابقة (77 حالة)، كما يعتبر هذا الرقم الأعلى منذ 25 فيفري الماضي (103 حالة).

في نفس السياق، أحصت الوزارة تماثل 66 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة وتواجد 4 حالات في العناية المركزة.

ورغم الارتفاع المسجل في عدد الحالات اليومية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" يبقى منعدما حيث تم تسجيل حالتي وفاة فقط خلال 4 أشهر.