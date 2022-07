La courbe ascendante des contaminations à la Covid-19 persiste et se confirme en Algérie.

En effet, le bilan du ministère de la santé et de la réforme hospitalière rendu public hier a fait état de (77 cas), soit une hausse de 11 cas par rapport au bilan précédent (66).

Le bilan établi sur les dernières 24 heures fait, quant à lui, état de 94 nouvelles contaminations à la Covid-19.

Aucun décès n’a été déploré durant la même période, précise le communiqué du ministère qui a ajouté que 66 malades ont été guéris et que 4 autres sont, actuellement, aux soins intensifs à travers les différents hôpitaux du pays.