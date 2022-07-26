عثرت مصالح الإنقاذ، اليوم، على جثتي زوجين بمنحدر ترابي في الطريق السياحي الرابط بين حظيرة الشريعة السياحية وقلب مدينة البليدة، والذين اختفيا عن الأنظار منذ السبت الماضي.

المعلومات التي توفرت لدى "الخبر"، كشفت أن سبب الوفاة يعود إلى تعرض الزوجين (في الثلاثينات من العمر) لحادث مرور، حسب ما اتضح من المعاينة المبدئية، ليهويا في منحدر خطير بالمكان القريب من المنطقة المسماة بواد بلاط.

وباشر المحققون تحقيقا أمنيا لتحديد وتأكيد الدوافع الحقيقية من وراء الحادث المأساوي، حول ما إذا كان يتعلق باعتداء إجرامي، وهو سيحدده تقرير الطبيب الشرعي خاصة وأن أحد الضحايا تم العثور عليه مشوه الجثة .