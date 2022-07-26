أكدت روسيا قرار انسحابها من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عامين ونصف العام من الآن، على أن يتم إنشاء محطة مدارية وطنية خاصة بالدولة الروسية التي تسعى لاستحداثها في الفضاء الخارجي مع حلول عام 2025.

وقال يوري بوريسوف، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للفضاء إن بلاده ستفي بكافة التزاماتها تجاه الشركاء. وأوضح أن الأولوية في المحطة الروسية ستكون للملاحة الفضائية المأهولة.

ولم يلق بوريسوف باللائمة على العقوبات التي طالت الشركات العاملة في قطاع الفضاء الروسي بسبب غزو أوكرانيا وأرجع خطوة الانسحاب لـ "تدهور الحالة الفنية" لأقسام المحطة الفضائية الدولية ومنها الروسي.

ووعد بوريسوف بتزويد الاقتصاد الروسي بجميع أنواع الخدمات الفضائية للازمة