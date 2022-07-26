تمكنت مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية البويرة من استرجاع الكمية الإجمالية من القمح المحمل على متن قطار السلع الذي انحرف عن مساره يوم الجمعة المنصرم بالأخضرية (غرب البويرة)، أي كمية 300 طن، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى هذه الهيئة.

وصرح المدير المحلي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، فخر الدين ديمية: "قمنا باسترجاع الكمية الإجمالية للقمح المحمل على متن القطار الذي انحرف عن مساره يوم الجمعة المنصرم بالأخضرية"، موضحا أن الكمية المسترجعة تقدر بـ3.000 قنطار (300 طن).

وأبرز ذات المسؤول أن العربات المحملة بالقمح "لم تتضرر تماما باستثناء البعض منها, في حين تمكنا من استرجاع الكمية الإجمالية من القمح المحمل التي كان من المفترض نقلها إلى ولاية سيدي بلعباس.

وأضاف أن مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة قامت "بتخزين كمية القمح المسترجعة في انتظار نقلها إلى وجهتها الرئيسية".

وفي يوم الجمعة المنصرم، انحرف قطار يتكون من 25 عربة لنقل السلع عن مساره في المكان المسمى تالوين بالأخضرية (غرب البويرة).