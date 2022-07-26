تضمنت افتتاحية العدد الأخير من مجلة الشرطة خطابا شديد اللهجة ضد من وصفتهم بـ"العابثين بأمن الوطن".

وجاء في العدد الذي صدر، اليوم الثلاثاء، تغطية للاحتفالات بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر، بإبراز كلمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أكد عبرها على المكاسب والإنجازات التي أحرزها الجيش الوطني الشعبي وكذا دعوة كل أبناء الجزائر للمساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحقّ والقانون.

كما تطرقت افتتاحية العدد، المعنونة بـ"الجزائر خط أحمر ... ظالم من فكر في تجاوزه"، إلى "مبادئ الشرطة وعراقة تاريخها المستمد من روح ثورة نوفمبر الخالدة، مضيفة أنها ستضرب بيد من حديد وتكون بالمرصاد لكل عابث بأمن الوطن والمواطن، على غرار الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي.