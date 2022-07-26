قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد لمدراء الصحة أنه يتوجب إبقاء الحيطة والحذر وإبقاء المستشفيات على استعداد تام، للتحكم في الوضعية الوبائية التي تشهد منحى تصاعدي خلال الأيام الماضية.

وكان بن بوزيد قد عقد، أمس الاثنين، لقاءًا مع مدراء الصحة للولايات ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية التابعة لها بتقنية التحاضر عن بعد، بحضور رئيس الديوان الدكتور سماعين بوشلاغم وإطارات من الإدارة المركزية.

وبعد الاستماع الى مختلف الشروحات و التوضيحات المقدمة من قبل مدراء الصحة والمتعلقة بعديد المشاريع الجاري إنجازها على مستوى الولايات والتي تخص مصالح الإستعجالات الطبية الجراحية و العيادات متعددة الخدمات ومصالح العناية المركزة، وكذا تلك التي تمّ استحداثها وإعادة تهيئتها. حيث أمر المسؤول الأول عن القطاع الولايات التي تعرف مشاريعها نوعا من التأخر بتسريع وتيرة الإنجاز واستدراك هذا التأخر تطبيقا للتعليمة التي تمّ إرسالها والتي تتضمن جدول و لوحة الإنجازات لكل ولاية.

كما شدد الوزير على تكملة ووضع حيز الخدمة كل من مصلحة العناية المركزة للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة "القطّار" والمركز الاستشفائي الجامعي "بني مسوس" والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة "سليم زميرلي".

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى المصالح الجديدة بالمركز الاستشفائي الجامعي "مصطفى باشا" والمتمثلة في مصلحة جراحة الوجه والفكين ومصلحة الكسور والرضوض ومصلحة علم الأحياء المجهري، التي تمّ تجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية والتي انتهت أشغالها كليا وستوضع حيز الخدمة في أقرب الآجال.

كما أكّد الوزير على أهمية وضع إشارات ولافتات مضيئة تبين مكان تواجد هذه المنشآت الصحية لكي يسهل للمواطنين تحديدها خاصة العيادات المتعددة الخدمات التي تعمل بنظام 24سا على 24.

وأعلن وزير الصحة عن برمجة زيارات عمل وتفقد الى بعض الولايات الداخلية والجنوبية التي ستعرف هي الأخرى إنجازات لغرض خلق توازن بين كل ولايات الوطن.