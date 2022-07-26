أمضى اللاعب الجزائري حمزاوي عكاشة (31 سنة)، رسميا اليوم الثلاثاء، عقدا احترافيا لمدة سنة واحدة مع نادي الفجيرة الإماراتي قادما إليه من شباب قسنطينة في صفقة انتقال حر، حسب ما كشف عنه حساب النادي المذكور على "تويتر".

ولم تكشف مختلف المصادر عن قيمة العقد الممضى بين اللاعب الأسبق لنادي "أف.سي تراكتورز" الإيراني وإدارة نادي "الذئاب" الذي يدعمه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، حيث سيلعب ابن منطقة عين كرمس بولاية تيارت تحت إشراف المدرب الجزائري سفيان نشمة الذي سبق لإدارة نادي الفجيرة وأن تعاقدت معه منذ أسبوعين من الآن كمدرب رئيسي خلفا للتقني الإماراتي محمد المسماري أملا في لعب ورقة الصعود إلى دوري الأضواء الموسم المقبل.

وكان حمزاوي قد خص "الخبر" بتصريح مقتضب قال فيه:"سعيد بخوض تجربة احترافية جديدة وفي دوري جديد، أين أتطلع إلى تقديم أحسن ما لدي لمساعدة فريقي الجديد على تحقيق أهدافه".

يذكر أنه قد سبق للاعب حمزاوي عكاشة وأن تدرج في أندية ودوريات مختلفة بدء من اتحاد السوڨر واتحاد بلعباس، قبل أن يتحول إلى شبيبة الساورة ثم مولودية بجاية، قبل أن يقرر خوض تجربة احترافية في البطولة البرتغالية بألوان نادي ماديرا. حمزاوي لعب لاحقا بألوان اتحاد العاصمة معارا من النادي البرتغالي قبل أن يقرر خوض تجربة احترافية في البطولة الإيرانية من بوابة نادي تراكتور، بعد أشهر قليلة من تمثيله مجددا لاتحاد بلعباس.

وكان آخر نادي جزائري مثله حمزاوي هو شباب قسنطينة بدء من موسم 2021/2022 قبل أن يتقرر فسخ العقد بالتراضي بين اللاعب وإدارة السنافر ليحط صاحب الرجل اليسرى القوية الرحال في الأخير بالإمارات أين ينوي تقديم موسم جيد بألوان فريق الفجيرة.