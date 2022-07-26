كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن فشل إدارة مانشستر يونايتد في محاولة الإبقاء على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد جلسة مطولة جمعت العديد من الأطراف الخاصة باللاعب والنادي.

واجتمع صاروخ ماديرا، ظهر اليوم، مع مسؤولي الشياطين الحمر وحضر معه وكيله جورج مينديش، فيما جاء السير أليكس فيرجسون كورقة رابحة من قبل الإدارة، لكن يبدو وأن الفكرة لم تنجح.

فبحسب ما أوردته الصحف الإنجليزية فإن هداف الفريق للموسم الماضي قد قرر بالفعل الرحيل وبات يبحث مع النادي عن الصورة التي يخرج بها هذا السوق.

وكان رونالدو، برفقة وكيل أعماله جورج مينديش، حاضرًا في مجمع تدريب يونايتد في كارينجتون يوم الثلاثاء لإجراء بعض المناقشات مع النادي حول مستقبله.

وكانت قد ترددت شائعات عن الرحيل لتشيلسي أو بايرن ميونخ أو أتلتيكو مدريد كوجهات محتملة، حيث أن قلة أخرى يمكن أن تضاهي راتبه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن أتلتيكو مدريد لا يزال على اتصال مع رونالدو ووكيله من أجل بحث فرص الانضمام، على الرغم من العلاقة المتوترة بين اللاعب وجمهور الفريق.