أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية استئناف رحلات الضاحيتين الغربية والشرقية للعاصمة وفق البرنامج العادي ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وكان سائقو القطارات قد شنوا إضرابا عن العمل يوم الثلاثاء ما تسبب في شلل شبه تام لحركة القطارات طيلة اليوم، ما استدعى برمجت رحلة واحدة نحو الاتجاهات الثلاث عصر الثلاثاء لضمان الحد الأادنى من الخدمة.

وعاش زبائن الشركة يوما أسودا على أرصفة المحطات بعد أن قرر السواق الدخول في إضراب من دون سابق إشعار، للمطالبة بتحسين ظروف العمل في مقدمتها تجديد السكك الحديدية وتزويد الممرات بإشارات المرور.