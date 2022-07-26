هيئة الانتخابات تعلن ان عدد المصوتين بنعم على مشروع الدستور في تونس بلغ 94،6 % من مجموع الناخبين وتصرح بقبول مشروع الدستور المقترح، وفق برقية نشرتها وكالة الأنباء التونسية.

هيئة الانتخابات : العدد الجملي للمقترعين في الاستفتاء : 2830094 ناخبا العدد الجملي للمصوتين بنعم 2607884 اي بنسبة 94،6 % العدد الجملي للمصوتين بلا 148723 اي بنسبة 5,4 %

وانتقدت المعارضة في تونس الاستفتاء، حيث قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الاستفتاء يكرس الانقلاب وأضاف قائلا : " الاستفتاء الذي شهدته تونس كان مهزلة ونسبة المشاركة تؤكد أن قيس سعيّد فشل في تعبئة أنصاره."

يما قال الأمين العام لحزب العمال في تونس :"ما حصل في الاستفتاء صفعة لقيس سعيّد عليه أن يعترف بها، ونحن الآن أمام رئيس لا نعترف بشرعيته وأمام دستور استبدادي".

أما رئيسة المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي عفاف داود فقالت: قاطعنا الدستور الجديد لأن ما بني على باطل فهو باطل.