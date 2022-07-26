ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من توقعات تراجع مخزونات النفط الأمريكية، حيث يتجه التركيز نحو تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وقرار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت التقديرات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي أمس، انخفاض مخزونات النفط الخام 4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من جويلية، مع تراجع كل من مخزونات البنزين والمقطرات 1.06 مليون برميل و550 ألف برميل على الترتيب، فيما يُنتظر صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا اليوم.

ونقلًا عن "رويترز"، قالت "جانيت يلين" وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان الثلاثاء، إنها ناقشت اقتراح فرض سقف لسعر النفط الروسي في مكالمة هاتفية مع وزير المالية البريطاني "ناظم الزهاوي"، في خطوة تستهدف الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة العالمية.

في غضون ذلك، من المتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم، مما يؤكد القلق بشأن توقعات الطلب الأمريكي واحتمال ارتفاع الدولار، الذي من شأنه زيادة تكلفة السلع المقومة بالدولار بشكل أكبر ومن بينها النفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.77% أو بنحو 80 سنتًا إلى 105.20 دولارات للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.97% أو 93 سنتًا إلى 95.84 دولارًا للبرميل.