أعلنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالعناصر في العاصمة، غدا الخميس، متوعدين بالدخول في إضراب مفتوح بداية من الدخول المدرسي المقبل.

وشددت النقابة في بيان لها، على تمسكها بمطالبها المتمثلة في مراجعة اللجنة للمواد المقترحة الخاصّة بالسّلك وإعادة صياغتها بما يتوافق مع المقترحات المقدّمة، والأخذ بمقترحات النقابة المٌقدّمة بتاريخ 16 نوفمبر 2021 فيما يخص: التوظيف (التّمسك بشهادة الليسانس كشرط للتوظيف)، الترقية، الإدماج، تحديد المهام والاستفادة من الأحكام الانتقالية خاصّة وأنّها تتوافق والنّصوص القانونية.

ورفضت النقابة كلّ ما جاء في مشروع القانون الأساسي الخاص، مطالبة بإعادة النظر في المواد الخاصّة بسلك المساعدين والمشرفين التربويين، متهمة وزارة التربية الوطنية بمحاولة شرعنة التمييز المهني ضد فئتهم، فيما اعتبرت أن ما ورد في مشروع اللّجنة التقنية لإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية في فصله الخاص بسلك الإشراف التربوي يهدف إلى شرعنة التمييز المهني بين الأسلاك التي يحكمها قانون أساسي خاص واحد، مؤكدة أن اللجنة التقنية المعيّنة والمنصّبة من طرف الوزارة لم تأخذ ولا بمقترح واحد من المقترحات التي قدّمتها النقابة .

إلى جانب ضرورة معالجة ملف المدمجين في طور التعليم الابتدائي بصفة مشرف التربية بما يتوافق وأحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي 19-336.