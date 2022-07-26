تمكن أفراد الدرك الوطني بغليزان من تفكيك شبكتين إجراميتين تروجان المهلوسات، مع حجز 584 قرص إكستازي وهواتف نقالة ومبالغ مالية.

وكانت العملية الأولى إثر قيام الفصيلة الثالثة لأمن الطرقات بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت بالطريق السيار شرق -غرب ببلدية وادي أرهيو أين تم حجز 92 قرصا إكستازي على متن سيارة سياحية، وتوقيف شخصين، وبعد التحقيق معهما، تنقل أفراد الدرك إلى ولاية مجاورة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، لتوقيف مشتبه فيه ثالث، وحجز هواتف نقالة ومبالغ مالية.

بالموازاة، وردت معلومات إلى فرقة الدرك الوطني لبلدية المطمر مفادها مرور سيارة محملة بالأقراص المهلوسة على مستوى الطريق الوطني رقم 4، وقد تم توقيف السيارة التي كان على متنها 492 قرص، إلى جانب مروجيها.

ومع تمديد إقليم الاختصاص أوقف عناصر الأمن ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم اثنين كانا محل بحث من قبل العدالة في قضايا أخرى، وحجز السيارة ومبالغ مالية وكذا هواتف نقالة.