وصل رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى قصر الشعب لإشرافه على تكريم التلاميذ المتفوقين الذين تحصلوا على أعلى المعدلات في امتحان شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة 2022 بحضور كبار المسؤولين في الدولة.

ولدى وصوله إلى قصر الشعب، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين في الدولة.

للإشارة، فقد بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة 58.75 بالمائة، فيما بلغت في شهادة التعليم المتوسط 59.16 بالمائة.