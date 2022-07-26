تعهد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، بإجراءات غير مسبوقة في الدخول المدرسي المقبل.

وأعلن بلعابد في كلمته خلال حفل تكريم رئيس الجمهورية للمتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا و"البيام"، بقصر الشعب في العاصمة، عن الشروع في تجهيز تدريجي لـ 1600 ابتدائية باللوحات الإلكترونية، التي تم اختيارها بإحكام لتشمل كل بلديات الوطن.

وأضاف وزير التربية أنه سيتم لأول مرة استعمال الكتاب الرقمي في المدرسة وخصوصا في الطور الابتدائي والذي يتجاوز عدد المتمدرسين فيه 5 ملايين و200 ألف تلميذ مجانا.

إلى جانب استغلال الكتاب الثاني وترقية الرياضة المدرسية، مع تخفيف المحفظة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

أما بخصوص الخدمات فأكد بلعابد رفع نسبة الإطعام المدرسي خلال السنة المقبلة إلى 90 بالمائة عند الدخول المدرسي وبلوغ نسبة 100 بالمائة عند نهاية السنة، إلى جانب توفير المنحة المدرسية قبل شهر سبتمبر.