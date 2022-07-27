قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي من بجاية، اليوم الأربعاء، إن هذه المنطقة أخذت موقفا سلميا في السابق وهو "مكاش الانتخابات" واليوم قررت المشاركة في الانتخابات.

وأعتبر شرفي خلال ندوة صحفية، إن الانتخابات الجزئية المقبلة في بعض بلديات تيزي وزو وبجاية، أن قرار المشاركة بعد المقاطعة، هي الديمقراطية التي لابد أن تسود وتتحكم في العلاقات بين أفراد المجتمع والمتنافسين السياسيين وبين المواطنين والأجهزة الحكومية"، مضيفا أنها تتميز بإقدام الأحزاب السياسية لسحب ملفات الترشح والإقدام على التسجيل في القوائم الانتخابية رغم فترة الصيف والعطلة، وهو يؤكد إحياء الضمير الوطني لدى المواطن الجزائري.

وتابع: " أشجعكم اليوم على مواصلة المسار وتطويره لصالح المنطقة والجزائر وسيبقى مرجعنا في الثورة هو بيان أول نوفمبر ويليه مؤتمر الصومام".

وأكد شرفي أن المنطقة ليست عاقرة وستكون سببا في تمتين النسيج الوطني خدمة للجزائر ومقاومة التخلف وكل من يعيق تطور البلاد.

وأكد شرفي إنه يعرف بعض الكلمات بالقبائلية، لو استطعت لا تحدثت بها، المهم ليس في التحدث الأهم نحن في النهاية كلنا "أمازيغ".