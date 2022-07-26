ستتمكن المنتخبات الوافدة إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، لكرة القدم، من السكن في معسكرات ومقرات مميزة ستكون الأكثر قرباً من بعضها البعض لأول مرة منذ النسخة الافتتاحية للمونديال في القرن الماضي، حسب ما كشف عنه المنظمون مساء أمس الثلاثاء.

وسيقيم كل منتخب في المنشأة نفسها طيلة أيام المنافسة، إذ لا حاجة لتنقل البعثات في رحلات جوية محلية، وعليه سيقيم أربعة وعشرون منتخباً من أصل اثنين وثلاثين في مساحة نصف قطرِها عشرةُ كيلومترات فقط.

وعلى هذا الأساس، ستستفيد المنتخبات من تقارب المنشآت وكرم الضيافة المحلية القطرية، والاستمتاع بالإثارة التي تفرضها الطبيعة المدمجة للبلد المضيف، حيث سيتجمع لاعبون ومشجعون من الدول الـ 32 في منقطة واحدة، حسب ذات المصدر.