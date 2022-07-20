أعلن محافظ مهرجان تيمقاد الدولي يوسف بوخنتاش، اليوم، عن أبرز الفنانين الذين ستكون أسمائهم حاضرة في المهرجان الذي تحتضنه ولاية باتنة بداية من يوم غد الخميس 28 جويلية.

وكشف بوخنتاش في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن الطبعة الـ42 لمهرجان تيمقاد، ستشهد أسماء فنية جزائرية صاعدة على غرار "موح ميلانو، جليل باليرمو، ديدين كانون، فلان وأرتيزان بالإضافة إلى ياسمين عماري، ماسينيسا، سعاد الشاوية ونعيمة الدزيرية".

وأشار المتحدث إلى أن افتتاح المهرجان سيكون يوم غد الخميس 28 جويلية وليس اليوم الأربعاء، قائلا: "سهرة اليوم ستشهد استعراض فني فلكلوري بولاية باتنة عبارة عن إشهار كلاسيكي لمهرجان تيمقاد".

وأضاف: "الانطلاقة الرسمية للمهرجان ستكون بداية من يوم غد الخميس وسيستمر إلى غاية 31 جويلية".