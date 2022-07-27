أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن عقد لقاء جمع ممثلين عن سائقي القطارات وممثلي الإدارة، أين تم الاستماع إلى الانشغالات المطروحة من طرفهم.

وفي بيان إعلامي، قالت الشركة، أنها سجلت أمس الثلاثاء، توقفا عن العمل بدون سابق إشعار، لسائقي قطارات على مستوى ناحية الجزائر، وبعد التواصل مع العمّال، برّروا وقفتهم الاحتجاجية بسبب الظروف الصعبة للقيادة نظرا لوضعية الهياكل القاعدية والإشارات، خاصة خطوط السكك الحديدية في بعض النقاط التي تحتاج إلى عمليات صيانة.

وأكّدت إدارة الشركة، على أنّ الإضراب حق مكفول للعامل دستوريا، على أن يتم احترام الإجراءات القانونية التي تضبطه ومنها الإشعار بالإضراب وضمان الحدّ الأدنى من الخدمة، احتراما لحق المسافرين في الإعلام والسماح لهم باتخاذ احتياطاتهم مسبقا، مشيرة إلى أنها تتفهّـم الانشغالات المطروحة من طرف سائقي القطارات وخاصة ما تعلّق بضرورة ضمان أمن وسلامة سير القطارات.

وأشارت إلى أنّ هذا الموضوع يشكّـل انشغالا يوميا ودائما لإدارة الشركة وللسلطات الوصية، حيث تعمل بشكل حثيث على إيجاد الحلول الكفيلة، بما في ذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان الصيانة الدورية والضرورية للهياكل القاعدية وخطوط السكك الحديدية، مع العلم أن أشغالا استعجالية سيتم إطلاقها قريبا على مستوى بعض الخطوط المتضررة.

وأضافت الإدارة، أن آخر اجتماع، تم عقده يوم الإثنين، بمقر وزارة النقل وبرئاسة وزير النقل، خُصّص لوضع برنامج استعجالي لصيانة الهياكل القاعدية ومعالجة ظاهرة اكتساح الرمال للسكك الحديدية، مع تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.

وإثر هذا الاجتماع، تم اتخاذ قرار من طرف ممثلي سائقي القطارات لاستئناف العمل فورا بعد انتهاء الاجتماع، تضيف الشركة.