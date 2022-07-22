نفى محافظ مهرجان تيمقاد الثقافي الدولي يوسف بوخنتاش أن يكون هناك إقصاء لعدد من المغنيين المحليين في هذه الطبعة التي برأيه هي شبابية في أغلب سهراتها.

وقال في هذا الشأن إنه منذ تنصيبه محافظا للمهرجان منذ سنوات وهو يسعى جاهدا لإعادة صفة الدولية لهذه التظاهرة الثقافية و لا يمكن في نظره أن يتم إرضاء جميع المغنيين المحليين لأن ذلك قد لا يسمح بالوصول للعالمية رغم أن هذا المبتغى سيكون بدون شك مكسبا في المستقبل لهؤلاء الفنانين.

وعن سؤال في الندوة الصحفية التي عقدت بفندق مسعودي بمدينة باتنة حول الحضور المحتشم للفنانين العالمين من الأجانب والعرب والاكتفاء ببعض الأسماء المتواضعة، أوضح محافظ المهرجان وكذا مديره "زكريا سلوم" أن الأسباب الرئيسية التي منعت حضور أسماء ثقيلة هي ظروف قاهرة وخارجة عن نطاق المحافظة ورغم ذلك حسبهم فقد تمكنوا من إقناع فنانين يصنعون ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي أغلبهم من الشباب وهي خاصية هذه الطبعة التي ستكون شبابية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن المحافظة لا تنكر الوقوف المادي والمعنوي للوصاية وولاية وبلدية باتنة في هذه الطبعة .

وفيما يتعلق بجديد هذه السنة فقد أكد أن المحافظة فضلت أن تجعل اليوم الأول يوما تجوب فيه قوافل فنية وفلكلورية من مختلف طبوع الوطن الشارع الرئيسي لمدينة باتنة بمشاركة أكثر من 3000 فنان ومشارك وعدد معتبر من الأطفال وهذا لإبراز التراث الثقافي الذي تزخر به الجزائر كما تم برمجة خرجات فنية لعدد من الدوائر الكبرى وكذا أيام كرتونية خاصة بالطفل ينشطها عدد من المختصين عبر عدد من القاعات الثقافية .