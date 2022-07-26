يبدو أن نادي نصر حسين داي مهدد بالإندثار كليةً من مشهد الكرة الجزائرية بعد المتاعب العديدة التي بات يعيشها والديون المتراكمة التي باتت تهدّد هذا الكيان الرياضي.

وآخر هذه التهديدات الإشعار الذي تلقته هذا الصباح من الفاف التي أكدت لها وأنه وبأمر من الفيفا لن تتمكن من الإنخراط في بطولة هذا الموسم دون تسديد ديون اللاعب الموريتاني، يالي محمد دلاحي، المقدرة بـ3 ملايير و600 مليون سنتيم التي تمثل أجور عقده بالكامل بعد فسخه من جهة واحدة من طرف الإدارة. وبالتالي فإن الفريق قد يقصى من بطولة هذا الموسم طالما أن لا أحد يملك هذا المبلغ في الفريق والمدير العام للشركة، سفيان بوضرواية كان قد كشف أنه لا يمكنه تسديد الديون السابقة.

و كان الفريق قد تعرض لحجز حافلته بسبب ديون اللاعب مفتاح البالغة 360 مليون سنتيم بعد أن كان هذا الأخير قد توجه إلى العدالة وبالإضافة إلى ذلك فإن الفريق يملك ديون بحوالي 8 ملايير بعد الشكاوي التي تقدم بها اللاعبون السابقون والحاليون الذين لم ينالوا مستحقاتهم المالية إلى لجنة فّض النزاعات. وبالتالي يتواجد النادي العاصمي في وضع لا يحسد عليه تماماً.