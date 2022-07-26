استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي، مرفوقا بوفد عن شركة "مصدر" الإماراتية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان علاقات التعاون "الأخوية" بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها، حسب البيان.

وبهذه المناسبة، أكد عرقاب على فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، وبالأخص ما يتعلق بالتنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر بما في ذلك البحث واستغلال التربة النادرة والمعادن النفيسة، ونوه الطرفان بالتعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات المتجددة، حسب البيان.

ورحب الطرفان في النهاية "بعملية الحوار والمشاورات الدائمة بين أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط والبعيد"، تضيف الوزارة.