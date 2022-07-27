سيتم وضع برنامج استغلال خاص للنقل بالمترو والترامواي وبالكابل حسب الطلب خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أوت القادم حسبما أعلنته اليوم الأربعاء مؤسسة مترو الجزائر في بيان لها.

وحددت مواقيت الخدمة بالنسبة لمترو الجزائر من الـ 05 صباحا إلى الساعة 23 مساء حسب ذات المصدر، أما مواقيت النقل بالترامواي، فقد حددت من الـ 05 صباحا إلى الساعة 23 مساء بالنسبة لترامواي العاصمة ومن الساعة الـ 05 صباحا إلى الساعة 22 مساء بالنسبة لترامواي وهران وسيدي بلعباس ومن الساعة الـ 5 و30 د إلى الساعة 23 بالنسبة لترامواي قسنطينة وسطيف فيما حددت مواقيت ترامواي ورقلة من الساعة 05 و30 د إلى منتصف الليل.

وبخصوص النقل بالكابل، فقد حددت مواقيت المصعد الهوائي لباب الواد (العاصمة) من الساعة 06 صباحا إلى الساعة 20 مساء خلال أيام الأسبوع ومن الساعة 07 و30 د إلى الساعة 12 و30 د أيام الجمعة فيما حددت من الساعة 07 صباحا إلى الساعة 20 مساء

بالنسبة للمصعد الهوائي لمقام الشهيد (العاصمة) ومن الساعة 06 و45 د صباحا إلى الساعة 19 مساء بالنسبة للمصعد الهوائي لقصر الثقافة (العاصمة) عدا يوم الجمعة ومن الساعة 08 صباحا إلى الساعة 18 و30د بالنسبة للمصعد الهوائي للبليدة.

وبالنسبة للمصعد الهوائي لتلمسان فقد حددت المواقيت من الساعة 07 و30 د صباحا الى الساعة 20 خلال أيام الأسبوع ومن الساعة 08 و30د صباحا إلى الساعة 20 مساء أيام الجمعة والسبت ومن الساعة 07 و30 د إلى منتصف النهار أيام الإثنين.

أخيرا، حددت مواقيت خدمة المصعد الهوائي بتيزي وزو من الساعة 06 و30د إلى الساعة 19 و30 د خلال أيام الأسبوع ومن الساعة 07 و30 د صباحا إلى الساعة 12 و30 د خلال أيام الجمعة حسب ذات البيان.