سيكون يوم أول محرم، المصادف لحلول السنة الهجرية الجديدة، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أنه "بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، فإن اليوم الأول من شهر محرم 1444 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

ولفت البيان إلى أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".