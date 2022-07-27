27 جولية 2022
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27 جولية 2022 °C

وزارة الدفاع تسلم 351 مركبة بالرويبة

أخبار الوطن
27 جولية 2022 ()
ف.ن
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تمّ اليوم الأربعاء، بالرويبة الناحية العسكرية الأولى، تسليم (351) مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامتي SNVI  ومرسيدس- بنز، مخصصة لنقل الأفراد، ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، وبإشراف من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، تمّ اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022، بالرويبة الناحية العسكرية الأولى، تسليم (351) مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامتي SNVI  ومرسيدس- بنز، مخصصة لنقل الأفراد، ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة".

وحسب ذات المصدر، أن هذه العملية تندرج ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة لتفعيل صناعة وطنية ومنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

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