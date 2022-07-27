سخرت، اليوم، طائرة مروحية تابعة للدرك الوطني للبحث عن الطفل أحمد، البالغ من العمر 6 سنوات، المفقود منذ أمس بغابة البزاز الواقعة بين بلديتي الناظورة وسي عبد الغني، إضافة إلى يزيد عن 450 فردا من مختلف الأسلاك الأمنية، الدرك الوطني، الأمن الوطني، الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية ومحافظة الغابات وتطوع عدد كبير من المواطنيين المقيمين بالبلديات المجاورة وهي الناظورة، الفايجة، سي عبد الغني ومهدية.

وتنقل، زوال اليوم، والي الولاية بوفد رسمي إلى بلدية الناظورة والتقى بوالد وأقارب الطفل المفقود، وأمر القائمين على عملية البحث "بتوحيد الجهود والعمل وفق منهجية مدروسة للعثور على الطفل سالما في أقرب وقت"، حسب ما ذكره بيان مصالح الولاية.