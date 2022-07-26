تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى ربع نهائي كأس العرب للمنتخبات أقل من 20 سنة بعد فوزه على نظيره الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مدينة ابها السعودية.

وسيطر أشبال المدرب لاسات على مجمل أطوار المقابلة وكانوا السباقين لافتتاح باب التسجيل عن طريق المهاجم جوراس رحو في الدقيقة 25 بتسديدة محكمة بعد عمل فردي متميز.

وبعد العودة من غرف تغيير الملابس باغث الليبيون المنتخب الوطني بهدف مبكر في الدقيقة 49 عن طريق ضربة جزاء، غير أن شبان "الخضر" أضافوا هدفين بواسطة المدافع الليبي خطأ في مرماه بعد عمل رائع من المتالق جوراس رحو في الدقيقة 73، ثم أحريب لحلو بعد انفراده بحارس المنافس في الدقيقة 82.

وسمحت هذه النتيجة للمنتخب الوطني بتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متبوعين بليبيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، فيما تذيل المنتخب اللبناني دون رصيد.