غاب الدولي الجزائري، أحمد توبة، عن بعثة فريقه، اسطنبول باشاك شهير التركي، التي تنقلت إلى الكيان الصهيوني لمواجهة نادي مكابي ناتانيا في إطار الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمرات الأوروبي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في تركيا قد انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، حيث اكتفى توبة بالبقاء على كرسي الاحتياط طيلة أطوار المواجهة.

وحسب الصور التي نشرها النادي التركي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لم يتواجد الدولي الجزائري ضمن الوفد الرسمي، كما لم يتم الإعلان عن إصابة اللاعب ما يؤكد فرضية مقاطعة توبة لسفرية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان توبة، الذي بات ضمن خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي، قد انتقل خلال الميركاتو الصيفي الحالي إلى نادي العاصمة التركية لمدة ثلاث سنوات قادما من فالفريك الهولندي.