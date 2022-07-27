فككت، اليوم، قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس لأمن ولاية تبسة شبكة للاتجار وحيازة ونقل أجهزة حساسة ذات منشأ أجنبي مستوردة عن طريق التهريب تتمثل في كاميرات مراقبة متطورة دون رخصة من الجهات المختصة.

وجاءت العملية بعد توقيف 03 أشخاص وحجز علبة كرتونية من الحجم الكبير تحتوي على 90 جهاز كاميرا من آخر أجيال التكنولوجيات الحديثة.

باشرت ذات المصلحة دوريات أمنية بالقرب من المحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة تبسة ليلفت انتباههم سيارة سياحية على متنها ثلاثة أشخاص تحمل ترقيم إحدى الولايات الوسطى للبلاد، تقربت عناصر الدورية من المركبة وبعد إخضاعها لعملية تفتيش دقيق عثر بداخلها على الأجهزة المذكورة، دون فاتورات أو رخصة أو أية وثائق تثبت حيازتهم القانونية لهذه البضاعة.

وتم تحويل المعنيين رفقة المحجوزات إلى مقر الأمن الحضري، وبعد استكمال كافة الإجراءات لتقديم المتورطين أمام العدالة بمحكمة تبسة، أصدرت هذه الأخيرة في حقهم حكما بالإدانة بـ6 أشهر نافذة مع الإفراج المؤقت و1 مليار و600 مليون سنتيم غرامة مالية مع حجز البضاعة والمركبة المستعملة.